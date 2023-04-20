Последний санкционный пакет фактически сделал невозможным вывоз оборудования за пределы России для планового ремонта.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против РФ в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор лишен возможности вывозить иностранное энергооборудование на ремонт за границу.

Как заявил министр энергетики страны-агрессора Николай Шульгинов, последний пакет санкций в отношении России сделал "почти невозможным" отправку иностранного энергооборудования из России за рубеж для ремонта, сообщает российский "Интерфакс".

"Последний санкционный пакет фактически сделал невозможным вывоз оборудования за пределы России для планового ремонта. На сегодняшний день вопрос обслуживания импортозависимого оборудования крайне актуален", - сказал Шульгинов, отметив, что наибольшее количество зарубежных турбин эксплуатируется "РусГидро" и "Квадрой".

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Санкции против агрессора

4 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметили необходимость подготовки 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

7 апреля руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о том, что в 11-ом пакете готовится много неприятностей для России. Речь шла о санкциях против атомной энергетики РФ

12 апреля 2023 года США объявили о новых санкциях против России.

15 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обосновал введение новых санкций против РФ. Глава государства отметил, что санкционное давление на РФ - это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессий.

В НБУ прогнозируют, что в следующем полугодии бюджетный дефицит в России будет покрываться за счет печати денег, что приведет к финансовому краху агрессора.

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