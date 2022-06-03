У российского президента Владимира Путина действительно рак и "букет других заболеваний".
Это в интервью Марку Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.
Он уточнил, что знал о заболеваниях кремлевского диктатора еще в 2020 году. По словам Арестовича, московские врачи могут продлить жизнь российского президента на какое-то время.
"Я думаю, что у РФ, как у СССР, нет опыта и нет протокольных институций, которые позволяют безболезненно пройти смерть вождя", — считает Арестович
.
Он предположил, что даже после смерти Путина его окружение еще будет некоторое время врать народу и выкладывать заранее записанные видеоролики.
"Как только Путин умрет - реально кто-то сольет из прислуги Путина или "башен Кремля", начнутся обвальные процессы верхушки... Ну, могут еще две недели изображать, что он жив. А самое главное - будет поставлен вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентричный мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве будет не в состоянии объяснить, зачем им вообще война в Украине", - ответил Арестович.
После смерти Путина политикум России поймет одно, отметил Арестович, - надо будет немедленно бороться за власть и влияние.
В эту историю война в Украине никак не вписывается, считает Арестович.
При этом советник главы ОП не уверен, что война в таком случае прекратится немедленно, но войска РФ, как минимум, прекратят рвения.
Тогда у Украины резко возрастут шансы вернуть Крым и Донбасс, добавил Арестович.
Рак у Путина - что известно
Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.
Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.
В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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