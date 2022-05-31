Лишь 10,9% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти.

Санкции, которые цивилизованный мир ввел против РФ, коснулись 89% российских компаний.

Об этом пишет российский Интерфакс.

77,4% компаний РФ рассчитывают адаптироваться к санкциям, но негативный эффект все равно ощущают, сказано в исследовании.

11,7% компаний прекратили бизнес – полностью или частично. 67,1% опрошенных заявили, что испытывают экономическую стагнацию.

Лишь 10,9% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Опрошенные компании выделили главные проблемы связаны с санкциями: трудности доставки по импорту, кассовые разрывы, спад спроса и сломанная цепочка доставок.

Более 50% считают, что правительство РФ недостаточно работает для функционирования бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей "спокойными и эффективными".

Как сообщалось, Европейский Союз наконец одобрил нефтяное эмбарго. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года. Также антироссийская коалиция согласовала отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк".

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