Санкции, которые цивилизованный мир ввел против РФ, коснулись 89% российских компаний.
Об этом пишет российский Интерфакс.
77,4% компаний РФ рассчитывают адаптироваться к санкциям, но негативный эффект все равно ощущают, сказано в исследовании.
11,7% компаний прекратили бизнес – полностью или частично. 67,1% опрошенных заявили, что испытывают экономическую стагнацию.
Лишь 10,9% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Опрошенные компании выделили главные проблемы связаны с санкциями: трудности доставки по импорту, кассовые разрывы, спад спроса и сломанная цепочка доставок.
Более 50% считают, что правительство РФ недостаточно работает для функционирования бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей "спокойными и эффективными".
Как сообщалось, Европейский Союз наконец одобрил нефтяное эмбарго. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года. Также антироссийская коалиция согласовала отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Удар по кремлевскому кошельку: СМИ посчитали, сколько будет стоить Путину нефтяное эмбарго
- Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак - СБУ
- РосСМИ выяснили, сколько и где похоронили в России солдат с 24 февраля