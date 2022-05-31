Она приветствовала такое соглашение.

Нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца 2022 года.

Об этом в Twitter написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она приветствовала такое соглашение о нефтяных санкциях против Российской Федерации.

"Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС до конца года",- отметила Урсула фон дер Ляєн.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", – написал он.

По его словам, новые санкции в отношении России также предусматривают запрет трех российских государственных вещателей. В шестом пакете также предусмотрено отключение от SWIFT крупнейшего российского банка "Сбербанк" и введение санкций против ответственных за военные преступления в Украине лиц.

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