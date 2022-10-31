Сегодня с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 по Украине были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Сегодня на Херсонщине украинские зенитчики сбили российский вертолет Ка-52. Также силы ПВО сбили 12 ракет, которые страна-агресор направила для ударов по Украине.

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"На Херсонщине сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

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Также в командовании напомнили, что сегодня с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 по Украине были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область).

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевщиной, 2 – над Одесской областью", - сообщила служба по связям с общественностью.

Новая массированная ракетная атака РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября в 07:00, российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак. Рашисты били по объектам критической инфраструктуры Украины.

Впоследствии в воздушных силах рассказали о количестве сбитых российских ракет. Из полсотни запущенных ракет украинские зенитчики сбили 44. Уже известно, что на Киевщине в результате ракетного обстрела оккупантов есть разрушения и пострадавшие. В Днепре и Павлограде есть "прилеты" в энергетические объекты.

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