По сумасшедшей версии кремлевских рупоров, причиной стал якобы любовник главы ГУР.

Российская пропаганда не могла пройти мимо новости об отравлении жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны. У кремлевских рупоров даже есть собственная "версия" этого покушения.

В эфире одной из пропагандистских программ топ-пропагандисты цинично намекнули на то, что Марианна Буданова якобы могла изменять мужу, ведь вместе с ней отравились несколько мужчин - высокопоставленных чиновников ГУР.

"Чем Марианна тогда занималась с подчиненными своего мужа. Ну, может, температуру друг другу мерили (по одной из версий причиной отравления могла быть ртуть - УНИАН). Это уже их дела", - заявил один из пропагандистов.

Впрочем, на этом его сумасшедшие "версии" не закончились. Кремлевский рупор заявил, что Марианну Буданову мог отравить ее же муж.

"Возможно, к этому мужчина причастен? Есть такой Ричард Мур - начальник MI6. У него есть заместитель - забыл фамилию. Так вот, была публикация, что у этого заместителя начальника MI6 отношения с Будановым. Это же может быть такое, у них там своя романтика", - заявил пропагандист.

"Эксперты" и другие пропагандисты отреагировали на эту "версию" улыбкой. Впрочем, в эту чушь, похоже, никто из присутствующих не поверил.

Отравление Марианны Будановой

Вчера стало известно, что Марианна стала жертвой отравления. По данным СМИ, речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле. Также отравили нескольких работников разведки.

По данным УНИАН, Буданова проходит лечение в Украине. Затем представитель разведки Андрей Юсов подтвердил информацию СМИ. Он говорит, что курс лечения жены Буданова почти завершен.

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