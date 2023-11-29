Российская пропаганда не могла пройти мимо новости об отравлении жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны. У кремлевских рупоров даже есть собственная "версия" этого покушения.
В эфире одной из пропагандистских программ топ-пропагандисты цинично намекнули на то, что Марианна Буданова якобы могла изменять мужу, ведь вместе с ней отравились несколько мужчин - высокопоставленных чиновников ГУР.
"Чем Марианна тогда занималась с подчиненными своего мужа. Ну, может, температуру друг другу мерили (по одной из версий причиной отравления могла быть ртуть - УНИАН). Это уже их дела", - заявил один из пропагандистов.
Впрочем, на этом его сумасшедшие "версии" не закончились. Кремлевский рупор заявил, что Марианну Буданову мог отравить ее же муж.
"Возможно, к этому мужчина причастен? Есть такой Ричард Мур - начальник MI6. У него есть заместитель - забыл фамилию. Так вот, была публикация, что у этого заместителя начальника MI6 отношения с Будановым. Это же может быть такое, у них там своя романтика", - заявил пропагандист.
"Эксперты" и другие пропагандисты отреагировали на эту "версию" улыбкой. Впрочем, в эту чушь, похоже, никто из присутствующих не поверил.
Отравление Марианны Будановой
Вчера стало известно, что Марианна стала жертвой отравления. По данным СМИ, речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле. Также отравили нескольких работников разведки.
По данным УНИАН, Буданова проходит лечение в Украине. Затем представитель разведки Андрей Юсов подтвердил информацию СМИ. Он говорит, что курс лечения жены Буданова почти завершен.