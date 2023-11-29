У них одинаковые симптомы.

В организме жены главы украинской разведки Кирилла Буданова обнаружили тяжелые металлы, в частности, мышьяк. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в комментарии Радио Свобода.

По его словам, также пострадали несколько высокопоставленных работников Главного управления разведки, они имеют одинаковые симптомы. Наиболее вероятной версией Кондратюк считает отравление, однако он не знает, каким образом эти металлы могли попасть в организм.

"Российские спецслужбы никогда не останавливались в своих попытках уничтожить Кирилла Буданова, а также непосредственно сотрудников ГУР. И, по моей собственной оценке, то, что мы сегодня видим - это личная месть Путина за те унижения, которые он лично получил в результате действий ГУР под руководством Буданова", - сказал он.

Что известно об отравлении жены Буданова:

Вчера стало известно, что Марианна стала жертвой отравления. По данным СМИ, речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле. Также отравили нескольких работников разведки.

По данным УНИАН, Буданова проходит лечение в Украине. Впоследствии представитель разведки Андрей Юсов подтвердил информацию СМИ. Он говорит, что курс лечения жены Буданова почти завершен.

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