Речь идет об отравлении тяжелыми металлами.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов официально подтвердил отравление жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом он подтвердил УНИАН.

По его словам, ее курс лечения уже заканчивается, следующие несколько недель она будет на наблюдении, пишет Суспильне.

Также он подтвердил информацию о том, что еще несколько работников ГУР имеют отравление. Детали он не сообщил в настоящее время.

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Отравление жены Буданова - детали

28 ноября СМИ сообщили, что Марианна Буданова пережила отравление. Источники УНИАН сообщили, что жена главы ГУР лечится в одном из украинских медучреждений.

Позже журналисты узнали, что вместе с Будановой отравление получили еще нескольких сотрудников Главного управления разведки. Отмечалось, что до отравления Буданова жаловалась на плохое самочувствие, и уже после анализов была выявлена проблема.

УНИАН собрал важнейшие факты из биографии Будановой. В частности, по сведениям движения "Честно", она родилась в поселке Ставище Киевской области 3 августа 1993 года и получила образование психолога, волонтерила, пыталась заниматься политикой - в 2020 году баллотировалась в депутаты Киевского горсовета 9-го созыва, позже была советницей мэра Киева по вопросам предотвращения коррупции.

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