Марианна Буданова уже завершает курс лечения и будет под наблюдением.

Жену главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили.

Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на собственные источники в разведке. По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.

"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", - рассказали источники.

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После длительного ухудшения состояния здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Она уже завершает курс лечения и будет под наблюдением. Расследуется попытка убийства.

Источники УНИАН подтвердили информацию о том, что Марианна Буданова стала жертвой отравления.

"К сожалению, да", - отметил собеседник, отвечая на вопрос, правда ли то, что изложено в информации "Бабеля".

Относительно того, где лечится Марианна Буданова – в больнице Киева или за границей, ответил: "Больница в Украине".

Марианна Буданова - что известно о жене руководителя ГУР

Марианна Буданова не ведет соцсети, поэтому о ней мало что известно. В прошлом избранница начальника ГУР баллотировалась в депутаты от партии Виталия Кличко "Удар".

Недавно же Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете. Он отметил, что его "счастье" всегда рядом.

Как сообщал УНИАН, супруга главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианна участвовала в первом обмене пленных во время полномасштабного вторжения. Она вошла в" обменную " группу, вместо мужа.

Буданов решил ехать на первый во время полномасштабного вторжения обмен, но из-за стечения обстоятельств не смог, и его подменила жена.

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