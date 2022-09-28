Отмечаются случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше 60 лет.

В отдаленных населенных пунктах России мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта военной службы и боевого опыта.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в России и на временно оккупированных ею частях областей Украины продолжаются мероприятия так называемой "частичной" мобилизации.

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"В отдаленных населенных пунктах Российской Федерации мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта. Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет", - сообщили в Генштабе.

В отдельных регионах население пытается оказать сопротивление такой принудительной мобилизации.

"Неготовность реализации мер мобилизации отмечена на пунктах сбора в Белгородской и Ростовской областях. Так, вновь прибывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты", - говорится в заметке.

Кроме того, отмечается, что сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации.

Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, с целью избежания мобилизации, стараются откупиться взяткой, выехать за границу России, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса, на войну с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.

С вечера 21 сентября в бурятских селах вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.

Сегодня, 28 сентября, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами стариков и офисного планктона".