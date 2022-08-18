Захватчик признался, что в его доме нет душа, но есть народная альтернатива.

Российский оккупант попавший в плен, рассказал о свой домашний быт. По его словам, туалета в доме нет, как и душа, но есть баня.

Об этом он рассказал в разговоре с украинским журналистом и блогером Владимиром Золкиным.

На кадрах захватчик, который, очевидно, не является этническим русским, а жителем одной из республик, рассказывает, что его семья в России пользуется уличным туалетом. В доме нет удобств, в том числе и душа.

Оккупант: Душа нет, туалет есть... А, вот есть баньки.

Журналист То есть, настоящий туалет с унитазом у вас дома есть?

Оккупант: А, нет. Такого нет.

Журналист: А какой есть?

Оккупант: Ну, обычный.

Журналист: Обычный туалет с дыркой? Сбитый с... Вы не понимаете. Дома туалет - это в доме. Не то, что он на улице существует. Вот, вам следовало бы у себя дома сделать туалет и душ, а вы говорите, что у вас проблем нет. Вот не поехали бы в Украину - провели бы канализацию у себя дома.

Оккупант на это только одобрительно покивал головой.

Как сообщал УНИАН, ранее волонтер Стефания Пауль рассказала о дикарские поступки рашистов на Киевщине. Оккупанты ходили в туалет мимо унитаза и расстреливали фотографии украинских военных.

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