Мэр Мелитополя подчеркнул, что россиянам нужно "пушечное мясо".

Оккупанты спешат с псевдореферендумом на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы провести там мобилизацию.

Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты собираются сделать из жителей временно оккупированных территорий "пушечное мясо". Они спешат провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, чтобы как можно быстрее объявить обязательную мобилизацию в рашистское войско", - подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины готово оказывать всю необходимую помощь, чтобы не допустить принудительную мобилизацию.

"Если вас или ваших близких хотят принудительно мобилизовать в оккупационные войска – немедленно обратитесь в Национальное информационное бюро через чат-бот Минреинтеграции", - призвал Федоров.

Мэр Мелитополя напомнил, что чат-боты работают в Telegram и Viber.

Как сообщал УНИАН, 10 августа вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у российских захватчиков нет никаких перспектив успешно провести "референдум" на временно оккупированных территориях, несмотря на давление на местное население. Она в очередной раз призвала граждан эвакуироваться.

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