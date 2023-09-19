Россия не сможет достичь целевых показателей своей программы, уверены аналитики.

Россияне к 2030 году планируют изготовить в общей сложности до 500 гражданских самолетов, 70 - типа Ту-214 на мощностях КАПО (Казанское авиационное производственное объединение им. С. Горбунова), которое занимается сборкой военных бортов Ту-160М, а также ремонтом и модернизацией Ту-22М3.

Как пишет Defense Express, в том числе ссылаясь на выводы представителей американского аналитического учреждения Jamestown Foundation, РФ не только не изготовит все 500 запланированных гражданских самолетов, но и не сможет достичь целевых показателей своей программы по гражданскому авиастроению, в частности, по следующим причинам:

россиянам не хватает кадров (на данный момент нехватку рабочей силы признают 40% всех авиастроительных предприятий РФ, дефицит кадров в целом по отрасли оценивается в 14 тысяч человек, в том числе по линии "Объединенной авиационной корпорации" (ОАК) как основного производителя гражданских и военных самолетов - 8,5 тысяч лиц);

у россиян из-за санкций нет доступа к оборудованию США, Европы, Японии, Южной Кореи или Тайваня, необходимому для поддержания темпов производства (до 2026 года авиастроительным предприятиям РФ нужно получить как минимум 300 единиц дефицитного оборудования).

"От Defense Express здесь можем предположить, что в действительности в этой истории правительство РФ интересует сам процесс, а не финальный результат. И что план на производство 70 самолетов Ту-214 на мощностях КАПО, где также составляют Ту-160М и ремонтируют Ту-22М3, может оказаться на самом деле методом косвенного стимулирования российского ВПК. Как и в целом план на 500 самолетов до 2030 года, где главным исполнителем должна быть именно ОАК ("Объединенная авиационная корпорация").

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Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения, предприятия авиационной отрасли должны были поставлять Минобороны РФ свои самолеты или вертолеты в прямой ущерб себе.

Истребители МиГ-31И - в РФ объявили об успешной модернизации

Как писал УНИАН, в России заявили, что поставили на вооружение усовершенствованные истребители МиГ-31И, обновленные носители аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Аналитики считают эту угрозу более чем реальной. По их мнению, не исключено, что с помощью этих самолетов РФ может точнее бить ракетами "Кинжал" по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

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