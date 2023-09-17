Сообщается, что впервые о существовании такого самолета российские ресурсы заявили в августе 2022 года.

В России объявили, что для запуска аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" могут теперь использоваться усовершенствованные истребители МиГ-31И. Аналитики считают, что угроза выглядит более чем реальной, передает Defense Express.

Отмечается, что впервые о существовании такого самолета рашистские ресурсы заявили в августе 2022 года.

"Главное отличие МиГ-31И от "предшественника" в модификации МиГ-31К - если на втором типе самолета пилоты должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то на первом типе самолета бортовая аппаратура вроде бы позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам", - говорится в сообщении.

По выводам экспертов, если эта заявленная характеристика МиГ-31И действительно соответствует действительности, то это означает, что РФ сможет точнее бить ракетами "Кинжал" по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

Новые российские ракеты Х-БД - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, во время визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Россию министр обороны РФ Сергей Шойгу и его подчиненные заявили, что поставили на вооружение крылатые ракеты Х-БД с дальностью полета более 6500 километров для бомбардировщиков Ту-160.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что скорее всего, разрекламированная россиянами как новая крылатая ракета Х-БД сейчас существует только в форме прототипа, и ожидать ее массового применения по Украине не стоит.

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