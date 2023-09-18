Людей призывают находиться в укрытиях.

Российские оккупанты обстреливают Харьков. Предварительно, под ракетным ударом - центр города.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов, заметив, что Харьков снова под обстрелом российских ракет. "По предварительной информации, под ударом центральная часть города", - написал городской голова.

Другой информации он пока не привел. В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале также сообщил о взрывах в Харькове. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

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Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем официальном Telegram-канале "Генерал Марсель" отметил, что по Харьковщине нанесли удары из российского Белгорода, предварительно - из ЗРК С-300.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. На данный момент, ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется!" - предупредил он.

Обновлено в 23:53: Кроме того, впоследствии Синегубов также написал, что оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова.

"На эту минуту - без пострадавших. Информация о последствиях попаданий уточняется", - сообщил он.

Обновлено в 23:35: Терехов сообщил, что есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города.

Тем временем в сети публикуют момент "вылета" ракет из Белгорода.

Обстрелы Харькова: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков.

Тогда мэр города Терехов подчеркнул, что оккупанты обстреливают Харьков второй раз за сутки. Сообщалось, что в городе прогремело по меньшей мере четыре взрыва.

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