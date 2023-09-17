"Обновленную" ракету продемонстрировали диктатору Ким Чен Ыну.

В России объявили, что "доработали" крылатые ракеты неизвестного типа для бомбардировщиков Ту-22М3. Было заявлено, что ракета получила боевую часть мощностью на 1750 килограммов. "Новую" ракету показали северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну во время его визита в РФ.

"Похоже, что это заявление было просто гиперболизацией с целью произвести впечатление на северокорейского гостя", - считают аналитики Defense Express.

Они предположили, что во время демонстрации указанной якобы новой ракеты россияне выставили Х-22 или Х-32.

"Под заявленный параметр "боевая часть мощностью 1750 кг" точно не подпадает ни Х-32, и даже возможная "доработка" под такой параметр ракеты Х-22 должна по существу обернуться полной переработкой этой КР", - отметили аналитики.

Истребители МиГ-31И - что сообщалось

Напомним, также в России объявили, что для запуска аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" могут теперь использоваться усовершенствованные истребители МиГ-31И. И эту угрозу аналитики считают более чем реальной. Они не исключают, что с помощью этих самолетов РФ сможет точнее бить ракетами "Кинжал" по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

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