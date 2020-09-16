Ранее сообщалось, что Максим Марцинкевич оставил перед самоубийством предсмертную записку.

В камере российского неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак», покончившего с собой в СИЗО №3 Челябинской области, нашли еще несколько предсмертных записок.

Об этом в среду, 16 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, их обнаружили сотрудники регионального управления Следственного комитета России после осмотра помещения, в котором содержался неонацист.

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Смерть «Тесака»: что известно

В среду, 16 сентября, стало известно о смерти Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. «Тесак» якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения - «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года «Тесака» приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года Тесак заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

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Автор: УНИАН