Очевидцы засняли потасовку на камеру.

В России очевидцы засняли драку между парнем и его полуголой девушкой посреди дороги. Парень таскал ее за волосы и угрожал засунуть в багажник машины.

Видео опубликовал портал E1.

Инцидент произошел в Екатеринбурге.

На записи видно, что девушка в нижнем белье. Она убегает от парня, но тот ее догоняет и хватает за волосы, пытаясь оттащить к стоящему неподалеку автомобилю.

Читайте такжеВ России "джентльмены" устроили "битву века" (фото)Сообщается, что потасовку устроила пара. Перед этим они отдыхали в кафе, но по дороге домой поссорились. Девушка пыталась убежать от бойфренда, а тот всеми силами пытался ей помешать. Предположительно, она была пьяна.

Ранее сообщалось, как россиянин в коротком розовом платье атаковал церковь РПЦ в Москве. Вооруженный прихожанин пробрался внутрь церкви и напал на прислужницу попа.

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