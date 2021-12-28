Днепровские любители снега стали звездами Интернета.

В Днепре полуголые мужчины в 10-градусный мороз прогуливались по городу и попали на видео.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео очевидцев опубликовали в сети.

Один из попавших на запись любитель снега вышел на улицу с голым торсом. На видео видно, как он подошел к дереву, пнул его ногой и устроил себе снежный душ. А второй – вдруг остановился, снял одежду и принялся натираться снегом.

Читайте такжеВ Мелитополе по улице разгуливал полураздетый "горячий" мужчина (фото)"В соцсетях предположили, что люди просто радуются жизни и зиме, да еще и физически закалены", – говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, как в центре Киева полуголые парни устроили пальбу фейерверком посреди дороги. При этом движение по площади никто не перекрывал и фейерверки летели буквально в авто.

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