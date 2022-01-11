Россиянина задержали.

Вооруженный прихожанин Московского патриархата пробрался внутрь церкви в российской столице и, по данным местных изданий, напал на прислужницу попа.

Об этом сообщает газета Вечерняя Москва.

Инцидент произошел вечером 10 января. Очевидцы обратили внимание на мужчину, который прогуливался по заснеженной улице в самом розовом платье с ножами и позвонили в полицию.

Уже через несколько минут мужчина зашел в церковь и, как утверждают авторы материала, напал на свечницу.

Прибывшие полицейские задержали мужчину на месте происшествия. По словам собеседников издания, нападавший почти не ориентировался в пространстве и времени, прощался с вымышленной кошкой и разговаривал с несуществующими персонажами.

Задержанный живет недалеко от храма и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В комментарии РБК Россия священник церкви Иоанн Паскавеч заявил, что задержанный ни на кого не нападал, его остановили на входе.

"Был мужчина вчера в женском платье, однако его быстро охрана обезвредила, в больницу передали. Он остановился, остановил охранник и применил меры. Он не успел ни на кого напасть", – сказал поп.

Как свидетельствуют отснятые камерой видеонаблюдения кадры, россиянин таки попал в помещение. Сам момент нападения на пленке отсутствует.

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