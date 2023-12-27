Аналитики заявляют, что подобные сравнения неуместны.

Российские пропагандисты раскручивают, что их танк Т-14 "Армата" мощнее израильского основного танка Merkava.

Однако, как пишет Defence Express, сравнивать между собой танк, уже побывавший в реальных боевых действиях, и российский "аналоговнет", который на фронте никто не видел, - как минимум неуместно.

"Когда речь пошла о сравнении "Арматы" и Merkava, то здесь россияне придумали такие аргументы. Мол, опыт боев в Секторе Газа показал, что израильский танк имеет "защищенность на уровне тяжелой БМП". А вот "аналоговнетная" "Армата" имеет бронекапсулу для экипажа, потому мол и выше по характеристикам "на голову", - говорится в публикации.

Также отмечается, что россияне объявили о проведении работ по повышению огневой мощи Т-14 "Армата", результат которых "должен быть заметен скоро". По словам главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, танк уже "полностью готов" - отработаны электроника и другие элементы конструкции, и нужно "всего только" поработать над огневой мощью.

При этом рашисты продолжают настаивать на том, что танк "Армата" был на фронте, хотя этого никто не заметил даже с российской стороны. Чемезов заявил, что Т-14 якобы использовался в боях, но только для стрельбы с закрытых позиций, для штурмовых действий не привлекался.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 355 750 человек личного состава. За сутки украинские военные ликвидировали еще около 790 российских оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла: танков - 5913, боевых бронированных машин - 10973, артиллерийских систем - 8376, средств ПВО - 616.

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