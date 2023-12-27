Наши войска успешно уничтожают танки, артсистемы и другое вооружение врага.

За прошедшие сутки, 26 декабря, украинские военные ликвидировали еще около 790 российских оккупантов.

Как пишет Генштаб, ориентировочные потери России в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро составляют 355 750 человек.

Также Вооруженные Силы Украины уничтожили много различной вражеской техники:

Видео дня

танков - 5913 (+14);

боевых бронированных машин ‒ 10973 (+17);

артиллерийских систем – 8376 (+10);

средства ПВО ‒ 616 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6471 (+13);

крылатые ракеты ‒ 1620 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31);

специальная техника - 1240 (+1).

В то же время количество уничтоженных самолетов (329) и вертолетов (324), РСЗВ (934), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, ночью РФ запустила по Украине 46 дронов, из которых 32-уничтожили наши силы ПВО.

Украинская авиация за текущие сутки нанесла успешные удары по почти 20 позициям российских захватчиков.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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