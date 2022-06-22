Дмитрий Медведев регулярно делает украинофобские заявления и полностью поддерживает агрессию России.

Сын ближайшего союзника российского президента Илья Медведев вступил в ряды "Единой России" после того, как США отозвали его визу в связи с веденными санкциями против путинской элиты.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

21 июня Илье вручили партбилет. В ответ сын Медведева пообещал развивать "любительский" спорт, образование и здравоохранение.

У Медведева поддержали его вступление в партию: "Ненормально, когда родные российского руководства занимают невнятную позицию", - заявил помощник политика.

5 июня появилась информация об отзыве Соединенными Штатами визы Ильи. Медведев старший данное событие никак не комментирует.

Дмитрий Медведев регулярно делает украинофобские заявления и полностью поддерживает агрессию России.

Его выпады в сторону западных политиков тоже полны оскорблений. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген уже открыто назвал бывшего президента РФ "клоуном": "Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух".

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