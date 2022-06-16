Лидеры стран должны использовать контакты, чтобы Зеленский "реально посмотрел на положение дел", утверждает Песков.

Российские чиновники отреагировали на приезд в Украину лидеров Германии, Франции, Италии и Хорватии.

Визит Киева главами четырех государств прокомментировал в беседе с пропагандистами пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Отдельно в Twitter высказался ближайший союзник Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Драги, Шольц и Макрон должны использовать контакты, чтобы Зеленский "реально посмотрел на положение дел".

"Это бесполезно и продолжит страдания людей. Надеемся, что они используют контакты, чтобы сподвигнуть президента Зеленского к тому, чтобы он реально посмотрел на положение дел", - цитирует слова Пескова пропагандистский ресурс РБК.

В свою очередь, Медведев перешел на оскорбления.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И всё хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", - написал он в соцсети.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня, Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Ирпень.

Они осмотрели разрушенный город и ознакомились с планами по его восстановлению.

Представители Украины рассказали главам государств о преступлениях российской армии, в частности о расстрелах людей, когда они пытались на авто выехать из города.

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