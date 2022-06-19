Медведев поставил под сомнение существование Украины.

Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном.

Об этом пишет Bild.

"Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен произнести это вслух", – сказал Хойсген на международном симпозиуме.

Экс-президент России Медведев после полномасштабного вторжения России в Украину начал вести канал в Telegram, в котором отметился резкими заявлениями не только в адрес Украины.

15 июня, например, он заявил, что за два года "Украина не будет существовать". На это отреагировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

По словам Подоляка, единственная возможность этого политика привлечь к себе внимание и самоутвердиться – это "брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру". Он добавил, что " Украина была, есть и будет. Где будет Дмитрий Медведев через два года-вопрос".

Как писал УНИАН, Медведев поставил под сомнение существование Украины.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?",- написал он.

Как сообщалось, Украина предложила США соглашение о поставках сжиженного природного газа по ленд-лизу. Чтобы таким образом получить от американской стороны около шести миллиардов кубометров СПГ.

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