В течение года в Москве собираются открыть еще 10 магазинов Swed House.

В столице страны-агрессора открылся первый магазин беларуского аналога известной шведской компании IKEA, торгующей мебелью и предметами декора.

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, первый магазин Swed House открылся в московском торговом центре "Щелковский".

В нем представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары, как предполагается, произведенные на фабриках в СНГ, ранее сотрудничавших с IKEA.

Видео дня

В течение года в Москве собираются открыть еще 10 магазинов Swed House, который позиционирует себя как "новый бренд товаров для дома, который привносит культовые вещи ушедшей из России IKEA в повседневные жилые помещения".

Сотрудники магазина, общаясь с клиентами, только подчеркивают, что продаваемые в магазине товары – подделка, нахваливая их словами "прямо как в IKEA".

Уход IKEA из России

На фоне полномасштабной войны против Украины, которую развязала Россия, множество популярных брендов и компаний покинули рынок страны агрессора. Шведский мебельный гигант IKEA – среди них. Компания объявила о выходе в июне 2022 года, распродала остатки товаров и закрыла магазины. В торговых точках IKEA, куда россияне массово ринулись из-за новостей о закрытии, устраивали настоящие битвы за мебель и товары для дома.

В феврале стало известно, что беларуская компании Swed House, которая занимается продажей подделок на товары IKEA, откроется в России. Было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Вас также могут заинтересовать новости: