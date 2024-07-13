Сообщается. что в этот раз борт удалось посадить.

В России еще один самолет Sukhoi Superjet сломался в воздухе на следующий день после катастрофы возле Москвы, пишут российские росСМИ со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру РФ.

Сообщается, что Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за отказа генератора. Речь идет о самолете авиакомпании "Азимут", который летел из Нижневартовска.

"Он запросил экстренную посадку из-за отказа генератора. Приземление прошло штатно в аэропорту назначения", - заявил собеседник. Видео дня

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, после введения санкций в 2022 году против России за вторжение в Украину не только производство самолетов Sukhoi Superjet-100 стало невозможным, но и даже обслуживание зашло в тупик.

"На сегодняшний день часть самолетов Sukhoi Superjet-100 не летают, поскольку требуют ремонта, который провести невозможно. Часть самолетов разобрано в формате "каннибализма" на запчасти для обслуживания других бортов. Но, с учетом низкой надежности самолета в целом, он постоянно нуждается в ремонте и запчастях, - объяснил эксперт. - Было время, когда российская пропаганда называла Sukhoi Superjet-100 убийцей Airbus и Boeing... Пока, что Sukhoi Superjet-100 убивает только своих пассажиров".

Авиакатастрофа возле Москвы 12 июля

Напомним, 12 июля самолет Sukhoi Superjet 100 упал возле деревни Апраксино в Коломенском районе Подмосковья.

Отмечалось, что лайнер "Газпром-Авиа" совершал тестовый полет после планового ремонта с площадки Луховицкого авиационного завода в аэропорт "Внуково".

Самолет упал в лес и взорвался, все находившиеся на борту погибли. Перед падением лайнер подал сигнал бедствия. Самолет пытался совершить посадку и летал по кругу, вырабатывая топливо. Он рухнул при заходе на третий круг. По предварительным данным, причиной крушения Sukhoi Superjet 100 мог стать отказ французского двигателя.

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