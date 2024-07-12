Бельгия обещает поставить самолеты до конца 2028 года.

Бельгия задекларировала передачу Украине 30 самолетов F-16, однако графики поставок являются долговременными, и для Украины это неприемлемо. Об этом в эфире Радио Свобода 12 июля сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Нам действительно нужно то количество самолетов, о котором говорил президент. Мы имеем соответствующие декларации от наших партнеров по количеству самолетов. Мы знаем эти четыре страны и знаем количество, которое они обещают. К сожалению, в некоторых странах график поставки довольно длительный. Например, Бельгия задекларировала 30 самолетов, и это есть в нашем соглашении по безопасности с Бельгией. Но она говорит, что эти 30 самолетов будут поставлены до конца 2028 года, что очевидно является неприемлемым для нас", - сказал Жовква.

Кроме того, он отметил, что важным вопросом является увеличение количества тренировочных центров для пилотов.

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"Этими самолетами должен кто-то управлять. Эти пилоты должны вести тактику боя в соответствии с типом самолета, на котором они будут работать. F-16 - это совсем другая тактика ведения боя. Поэтому говорим и об этом, и в соответствующем заявлении о F-16, которое было составлено во время саммита, сказано, что партнеры будут работать над расширением количества мест для украинских пилотов", - отметил Жовква.

Он добавил, что это касается не только пилотов, важен также инженерный состав, а также оптимизация, то есть сокращение времени обучения.

"Во время войны мы не можем позволить себе проходить этот длительный период обучения, как прописано, возможно, в учебниках. Мы можем это оптимизировать", - заявил Жовква.

Истребители F-16 для Украины

Как заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, истребители F-16 появятся в украинском небе уже этим летом.

В то же время издание Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Украина рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

Отмечалось, что процесс отправки F-16 в Украину осложнялся из-за проблем с запчастями и языкового барьера между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Также союзники обеспокоены тем, что в Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак.

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