Один из OSINT-пабликов утверждает, что вражеский самолет уничтожили бойцы ГУР МО.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в развязанной против Украины полномасштабной войне. В частности, враг мог потерять дорогостоящую единицу – истребитель Су-30.

Об исчезновении самолета РФ в ночь на 11 сентября сообщал телеграм-канал "Крымский ветер". Он якобы взлетел с аэродрома "Саки" для пусков ракет Х-31П, однако исчез с радаров.

"Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П. Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, (стреляли по башням в море) после чего исчез с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край России). Сейчас в летных частях суета по невозврату борта на аэродром", – говорилось в сообщении. Видео дня

Впоследствии российский Z-блогер Figterbomber опубликовал черно-белую фотографию истребителя, лаконично прокомментировав ее троеточием:

Тем временем один из OSINT-пабликов "Око Гора" пишет, что российский самолет могли сбить бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Там кстати МО России писали, что бойцы ГУР ночью снова пытались захватить одну из газодобывающих платформ в Черном море. Будет смешно, если Су-30СМ сбили ГУРовцы из ПЗРК, который был на катере. UPD: Су-30СМ был сбит из ПЗРК на катере ГУР МО", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что цена одного такого самолета составляет около 33 млн долларов.

Потери РФ в войне против Украины

За время полномасштабной войны РФ против Украины враг потерял более 628 тысяч личного состава. Кроме того, было уничтожено тысячи единиц военной техники, в частности – 8642 танка, 16938 бронированных машин, 29 кораблей и катеров, почти 15 тысяч дронов и тому подобное.

Что касается потерь оккупантов в авиации, то за два с половиной года враг потерял 368 самолетов и 328 вертолетов. И это только официально приведенные Генеральным штабом ВСУ данные.

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