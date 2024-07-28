Атака на 'Саки': ВСУ уничтожили истребитель Су-30СМ и могли повредить еще один самолет

Исследователи опубликовали спутниковые снимки, на которых видны последствия ударов.

Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-30СМ во время недавней атаки на военный аэродром "Саки", что во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает OSINT-сообщество "КиберБорошно | CyberBoroshno" со ссылкой на спутниковые снимки. В результате удара был уничтожен один Су-30СМ, еще один самолет мог быть получить повреждения от обломков, в частности видны следы подтекания топлива.

По состоянию на 23 июля на аэродроме "Саки" базировались девять самолетов Су-24, еще пять Су-30СМ, три Су-30СМ2 из которых один не рабочий и еще один Су-30.

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Атака на "Саки"

На днях в результате удара по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму уничтожена РЛС оккупантов, а также ранены двое российских военных.

Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах отмечал, что ВСУ ударили ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар.

Кроме того, сообщается, что ракета ATACMS поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. Была уничтожена установка радиолокационной станции.

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