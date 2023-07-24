В молодости будущий олигарх и главарь наемников потерял фалангу пальца на руке.

Главарь наемников "Группы Вагнера" Евгений Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки, когда сидел в тюрьме в 1980-х годах. Так другие заключенные наказали его за сотрудничество с администрацией.

Об этом рассказал глава российского правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

"Это история про его первый срок в колонии, жестокие нравы... Он еще тогда тесно сотрудничал с оперативниками колонии. Был так называемым внутрикамерным агентом, стукачом и т.д. Был на нехорошем счету", – рассказал Осечкин.

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На уточняющий вопрос, действительно ли палец Пригожину отрезали другие заключенные, Осечкин ответил утвердительно.

"Судя по тому, что нам рассказывали те, кто пересекались с теми людьми, которые сидели с ним, там был такой вид наказания за сотрудничество с администрацией", – сказал он.

По словам Осечкина, Пригожин затаил злобу на тех, кто отрезал ему палец, и сейчас тех людей уже нет в живых. Причем воспоминания о потери пальца оставили достаточно глубокий след в психике будущего главаря наемников.

"И он эти свои страхи — это важный момент — перенес и это стало одним из видов физических наказаний в "ЧВК Вагнер" во время войны на оккупированных территориях", – заявил Осечкин.

Пригожин и "Группа Вагнера" – последние новости

В Беларусь продолжают прибывать наемники "Группы Вагнера". По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", по состоянию на 24 июля их насчитывается уже 3450-3650 человек. Прибытие последней колонны ЧВК "Вагнер" фиксировалось в воскресенье, 23 июля. Всего с 11 июля с территории РФ приехало минимум 10 организованных колонн, каждая из них насчитывала по 670-700 единиц автомобильной техники.

После скоротечного мятежа "вагнеровцев" месяц назад, между Путиным и Пригожиным продолжаются странные отношения. Пока российская пропаганда "развенчивает" миф о доблести наемников, руководство вагнеровцев во главе с Пригожиным посещает Кремль. В ЦРУ считают, что Пригожину следует опасаться за свою жизнь.

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