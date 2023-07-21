Он считает, что диктатор еще не решил, как отомстит главарю "вагнеровцев".

Президент России Путин сейчас пытается выиграть время, чтобы решить, как поступить с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на Aspen Security Forum, пишет BBC. Бернс считает, что недавний мятеж обнажил существенные слабости в путинской системе власти, он может по-прежнему стремиться отомстить Пригожину. "То, что мы видим, - это очень сложный танец", - добавил глава ЦРУ.

По его данным, Пригожин переезжает с места на место, но в последнее время находился в Минске. "Вагнеровцы" по-прежнему представляют ценность для российского руководства в таких странах, как Африка, Ливия и Сирия, поэтому вполне вероятно, что Путин попытается отделить группу от ее лидера.

Видео дня

"Путин - это человек, который считает, что месть лучше всего подавать холодной. По моему опыту, Путин является апостолом возмездия, поэтому я буду удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия", - сказал Бернс.

Также он поддержал слова Джо Байдена о том, что Пригожину стоит проверять свою еду. "Если бы я был Пригожиным, я бы не увольнял своего дегустатора", - сказал Бернс.

Последствия мятежа для Пригожина

Как известно, после неудавшегося "похода на Москву" Пригожина "простили" и позволили уйти в Беларусь вместе со своими наемниками. В своем обращении Путин заявил, что они тоже "патриоты".

Открытое против него дело о вооруженном мятеже закрыли, а изъятые во время обысков деньги вернули. При этом Пригожин ликвидировал свой медиахолдинг "Патриот".

В Кремле заявляли, что Путин 29 июня встретился в Кремле с Пригожиным и командирами частной военной компании.

Последние дни в полевой лагерь под Осиповичами прибывают колонны ЧВК, также сообщается, что наемники начали обучать беларуских военнослужащих.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о судьбе Пригожина, сказал, что Путин "не будет его "мочить".

Вас также могут заинтересовать новости: