Россией фактически управляют мафиозные кланы. В частности, ЧВК "Вагнер" и "Российская Федерация", который не является государством, а мафиозным кланом. Недавно произошло столкновение этих мафиозных кланов, которое закончилось "ничьей". Хотя Пригожин и потерял значительную часть своих активов и бронетехнику, но по большей части ядро он сохранил. Теперь он снова готовится воевать друг с другом. Об этом в интервью Obozrevatel рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.
"Считаю, что Пригожин намерен дождаться момента, когда путинский режим ослабнет. Будет повторение "Марша справедливости" на Москву", - сказал Яковенко.
По его мнению, основной мафиозный российский клан, путинский, тоже серьезно готовится.
"Происходит резкое усиление Росгвардии. Туда перетекает бронетехника. Путин ориентируется на создание внутренней армии, которая значительно превосходит и по количеству, и по вооружению ту оккупационную армию, которая воюет в Украине", - говорит журналист.
По его данным, сейчас из Министерства внутренних дел в Росгвардию перетекают отдельные подразделения, спецназ.
"Фактически два этих мафиози - Путин и Пригожин - готовятся к войне друг с другом. Происходит дальнейший процесс распада Российской империи. Сейчас она на глазах начинает распадаться на мафиозные кланы", - резюмировал Яковенко.
ЧВК "Вагнера" - последние новости
После мятежа Пригожина ЧВК "Вагнера" теперь базируется в Беларуси. В частности, журналисты насчитали по меньшей мере 485 единиц техники наемников на территории одной из воинских частей.
По последним данным, "вагнеровцы" начинают тренировки с белорусскими военными на полигоне "Брестский".