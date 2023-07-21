Сейчас каждый из них наращивает силы.

Россией фактически управляют мафиозные кланы. В частности, ЧВК "Вагнер" и "Российская Федерация", который не является государством, а мафиозным кланом. Недавно произошло столкновение этих мафиозных кланов, которое закончилось "ничьей". Хотя Пригожин и потерял значительную часть своих активов и бронетехнику, но по большей части ядро он сохранил. Теперь он снова готовится воевать друг с другом. Об этом в интервью Obozrevatel рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Считаю, что Пригожин намерен дождаться момента, когда путинский режим ослабнет. Будет повторение "Марша справедливости" на Москву", - сказал Яковенко.

По его мнению, основной мафиозный российский клан, путинский, тоже серьезно готовится.

Видео дня

"Происходит резкое усиление Росгвардии. Туда перетекает бронетехника. Путин ориентируется на создание внутренней армии, которая значительно превосходит и по количеству, и по вооружению ту оккупационную армию, которая воюет в Украине", - говорит журналист.

По его данным, сейчас из Министерства внутренних дел в Росгвардию перетекают отдельные подразделения, спецназ.

"Фактически два этих мафиози - Путин и Пригожин - готовятся к войне друг с другом. Происходит дальнейший процесс распада Российской империи. Сейчас она на глазах начинает распадаться на мафиозные кланы", - резюмировал Яковенко.

ЧВК "Вагнера" - последние новости

После мятежа Пригожина ЧВК "Вагнера" теперь базируется в Беларуси. В частности, журналисты насчитали по меньшей мере 485 единиц техники наемников на территории одной из воинских частей.

По последним данным, "вагнеровцы" начинают тренировки с белорусскими военными на полигоне "Брестский".

Вас также могут заинтересовать новости: