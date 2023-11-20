Они уверяют, что экономику удалось стабилизировать.

Российская экономика оказалась под угрозой обвала из-за введения санкций. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Была угроза обвала. И действительно, пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы, для того чтобы этот обвал предотвратить. Сначала просто задача стояла предотвратить обвал, потому что, действительно, на экономику обрушился абсолютно беспрецедентный груз вот этих санкций", - цитируют его пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, России удалось стабилизировать экономику "и даже выйти на траекторию роста". Он отметил, что рост экономики в три процента - недостаточный и должен быть выше.

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Санкции против России: что известно

Как известно, Российская Федерация является мировым лидером по количеству введенных против нее санкций. После полномасштабного вторжения в Украину она обошла Иран.

Несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, россиянам пытались доказать, что уход международных компаний и введение санкций только "на благо" страны.

В недавней статье Reuters отмечалось, что в условиях напряженного рынка труда и отсутствия признаков снижения инфляции российская экономика фактически перегревается.

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