В среднесрочной перспективе экономике агрессора грозит серия "бомб замедленного действия".

Президент РФ Владимир Путин все еще может заявлять, что российская экономика работает "лучше, чем ожидалось ранее", однако в условиях напряженного рынка труда и отсутствия признаков снижения инфляции российская экономика фактически перегревается.

Как говорится в материале Reuters, нынешний бум не только временный, но и является прелюдией к болезненному экономическому будущему. "Путин перевел экономику в режим полного военного финансирования. Это означает, что он планирует длительный конфликт в Украине", - говорится в материале.

Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, ВВП России в этом году вырастет на 2,2%. Это в три раза быстрее ожидаемого роста еврозоны в этом году. Еще в феврале прогноз МВФ о том, что рост экономики России в 2023 году составит 0,7%, был воспринят многими как оптимистичный. Основная причина неожиданного бума – это богатство расходов, развязанное правительством, которое нарушило давнюю традицию бюджетных ограничений для финансирования своей войны в Украине.

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Как говорится в материале, оборонный бюджет вырос до эквивалента 3,9% ВВП в этом году с 2,7% в 2021 году, за год до вторжения в Украину. По официальным планам, в 2024 году он подскочит более чем на 70%, достигнув около 6% ВВП. И это консервативные цифры, поскольку другие виды военных расходов – например, новое строительство на оккупированных территориях – скрыты в других разделах бюджета.

Военные усилия концентрируют государственные ресурсы в военно-промышленном секторе, изобилующем коррупцией и неэффективностью.

Военные приоритеты также оказывают давление на остальную часть отрасли, мобилизуя человеческие ресурсы, способствуя ограниченности рынка труда. Уровень безработицы упал до рекордно низкого уровня в 3% в августе – до войны он никогда не был ниже 4,4%. На войну было мобилизовано более 300 000 русских мужчин. Работодатели жалуются на нехватку кадров, которая становится острой даже в таких отраслях, как текстильная, мало связанных с военной машиной.

Как говорится в материале, хорошие новости для агрессора ограничены краткосрочной перспективой. В среднесрочной перспективе экономике агрессора грозит серия "бомб замедленного действия", по словам российского экономиста Александры Прокопенко.

Во-первых, это отток мозгов. Ограниченность рынка труда также связана с эмиграцией квалифицированных рабочих после вторжения на Украину. По оценкам независимого издания Re:Россия, с февраля 2022 года страну покинули от 800 000 до 900 000 россиян. Среди них много высококвалифицированных работников, особенно в технологической отрасли, а также сотрудников иностранных фирм и организаций. Со временем это повлияет на потенциал роста экономики.

Вторая угроза – слабый рубль. Российская валюта упала на 30% с январского максимума. Ее падение ускорилось после июньского мятежа бывшего союзника Путина Евгения Пригожина и его наемников Вагнера. Банк России не смог остановить падение даже после повышения ключевой ставки с 7,5% до 13% в этом году.

Крах российской экономики

В августе 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%. Валюта страны-агрессора, по темпам падения обогнала даже турецкую лиру.

3 октября рубль пробил отметку в 100 единиц за доллар. Сразу же появилась информация о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля.

25 октября 2023 года стало известно о том, что россияне судятся с Центробанком РФ из-за того, что произошло через час после вторжения в Украину. Московская фондовая биржа открыла торги в 7 часов утра по местному времени, но прекратила торги менее чем через час, так как в 6 часов утра по местному времени 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

За этот короткий период индекс Московской биржи упал более чем на 11 процентов, и обвал продолжился, когда торги возобновились. К концу дня российский фондовый рынок пережил рекордный обвал, упав на 33,28 процента. Объем биржевых торгов в первый день полномасштабного вторжения Путина в Украину составил 374 миллиарда рублей.

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