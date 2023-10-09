Экономика России все больше структурируется вокруг войны в Украине.

Экономика России оказалась достаточно устойчивой, несмотря на суровые санкции, что дало ей возможность сливать средства в военную машину.

Как говорится в материале The New York Times, новые цифры бюджета агрессора ясно дают понять, что экономика РФ все больше структурируется вокруг войны в Украине. Почти треть расходов страны в следующем году — примерно 109 миллиардов долларов — будет направлена на "национальную оборону".

6 процентов общего объема производства страны направляется на российскую военную машину, что более чем вдвое больше, чем до вторжения в Украину.

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Как говорится в материале, российская экономика оказалась гораздо более устойчивой к санкцям, чем предполагали многие западные правительства. Общий объем производства, который, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, может превзойти Европейский Союз и, возможно, даже Соединенные Штаты.

Лаура Соланко, старший советник Института экономики переходного периода Банка Финляндии отметила: "Когда страна находится в состоянии войны, валовой внутренний продукт является довольно плохим показателем благосостояния", уточнив при этом, что производство пуль увеличивает темпы роста страны, но не обязательно улучшает качество жизни.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и страны-союзники Украины упорно пытались нанести вред России с помощью масштабных санкций, однако Россия нашла новых покупателей для своей нефти, которая продавалась по значительно сниженным ценам. Россия научилась уклоняться от ограничения цен на нефть в 60 долларов за баррель, введенного странами Большой семерки, поскольку мировые цены на нефть снова начали расти.

Торговля с Китаем выросла в годовом исчислении на 32 процента за первые восемь месяцев этого года. Торговля с Индией утроилась в первой половине года, а экспорт из Турции вырос почти на 89 процентов за тот же период.

Между тем, война поглощает и другие части российского бюджета, помимо прямых военных расходов. Еще 9,2 процента бюджета запланировано на "национальную безопасность", включая правоохранительную деятельность. Есть деньги для раненых солдат и семей погибших в боях, а также для "интеграции новых регионов" (имеется в виду оккупированная территория Украины).

Сергей Гуриев, российский экономист, бежавший из страны в 2013 году и сейчас работающий проректором Sciences Po в Париже, говорит, что точно оценить российскую экономику сложно. Существующие экономические модели были разработаны еще до войны и основывались на различных предположениях, а опубликованные цифры бюджета неполны.

Что это означает для российских домохозяйств в повседневной жизни, понять труднее.

"В целом очень сложно сравнивать качество жизни до и после войны. Трудно понять, что думают россияне. Люди боятся", сказал Гуриев.

Что происходит с экономикой РФ

Россия закончила 2022 год с дефицитом бюджета 3,3 трлн рублей, что составляет около 2,3% ВВП.

В феврале 2023 года в России "задним числом" подняли налог для бизнеса. Минфин и Федеральная налоговая служба страны-агрессора предложили бизнесу "задним числом" доплатить налог на прибыль за 2022 год с положительной курсовой разницы.

В июле 2023 года ЕС продлил санкции против России. Ограничительные меры продлены до 31 января 2024 года.

В ГУР рассказали, когда экономика России не сможет покрывать затраты на войну. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это произойдет уже через три месяца.

В августе 2023 года в ЕС рассказали, как санкции влияют на экономику России. Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель утверждает, что за год санкции ограничили политические и экономические возможности России, "отрезав страну от ключевых рынков, увеличив расходы на торговлю и значительно ухудшив промышленный потенциал".

По состоянию на 9 октября 2023 года российский рубль обвалился до новой трехзначной цифры.

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