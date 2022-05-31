Врач сравнил поведение Путина с предсмертным состоянием Сталина.

У российского диктатора Владимира Путина можно заметить эпилептоидное расстройство личности, однако признаков классической эпилептоидности не видно.

К такому выводу пришел практикующий врач-психиатр Роман Долинский, пишет НВ. Специалист говорит, что у Путина заметны отсутствие эмпатии, жестокость к близкому окружению, недоверие, убеждение, что прав тот, кто сильнее физически и агрессивнее.

"Это как раз свойственно антисоциальным психопатам. Поэтому у Путина заметны признаки прежде всего этих двух расстройств личности", - отметил он.

Поведение диктатора внешне за последнее время не изменилось, добавляет психиатр. По его словам, расстройство личности сопровождает человека всю жизнь.

"И если раньше Путин мог это как-то компенсировать или его окружение создавало для него определенный имидж, то по мере его неудач, старения и прогрессирования болезней, о которых говорили коллеги по медицине в предыдущих интервью, его личностные черты обостряются. Именно это мы сейчас видим и слышим в его выступлениях, приобретающих чрезмерную агрессивность, которую он уже не может скрыть", - сказал Долинский.

"Кроме того, у него есть вкрапления паранойяльного синдрома. Он вряд ли был у него с самого начала формирования личности, а скорее всего присоединился уже с возрастом. Именно поэтому он садится от людей на большом расстоянии, никого к себе не подпускает, скрывается где-то в бункере. Кстати, паранойяльные черты в поведении наблюдали и у Сталина незадолго до его смерти", - добавил психиатр.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет несмотря на тяжелые болезни, среди которых онкологическая.

На днях СМИ также писали о том, что у Путина тяжелая форма рака, ему осталось жить два-три года. В Кремле эту информацию опровергли.