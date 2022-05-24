Путин растерян, он значительно сократил доступ людей к себе.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет несмотря на тяжелые болезни, среди которых онкологическая.

Об этом Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"Да, мы подтверждаем эту информацию (что у Путина рак – ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. Нравится это нам или нет, но это правда", - заявил он.

Буданов согласился, что Путин растерян, он значительно сократил доступ людей к себе. "К нему сейчас заходит довольно незначительное количество людей. Всех остальных он держит дистанционно", - добавил Буданов.

По его словам, в разные периоды своего времени Путин задумывался над избранием преемника.

"Таких людей уже было несколько. Несмотря на определенные маниакальные синдромы у него, вероятнее всего, он боится серьезно готовить преемника, понимая, что во время подготовки этот преемник может захотеть сесть в кресло чуть раньше, чем захочет сам Путин. Поэтому он держит всех на определенной дистанции", - рассказал Буданов.

Ранее журналисты-расследователи сообщали, что президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, в том числе онколог Евгений Селиванов, который занимался проблемами щитовидной железы.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России может произойти переворот.

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