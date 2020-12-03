В крови погибшей нашли следы мефедрона, амфетамина, каннабиса и большого количества алкоголя.

Экспертиза показала вероятную причину смерти во время стрима российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay) его беременной подруги Валентины Григорьевой.

Читайте такжеВсплыли жуткие подробности смерти девушки в прямом эфире в РоссииКак сообщает РЕН ТВ, в организме девушки обнаружены наркотики и большое количество алкоголя.

В частности, в крови погибшей имеются следы мефедрона, амфетамина, каннабиса. По предварительным данным, вероятной причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором.

По другой информации, девушка погибла от переохлаждения и черепно-мозговой травмы.

«Блогер Reeflay до смерти избил свою девушку, перед тем, как выкинуть её на улицу на мороз.. Судмедэксперты обнаружили у нее в голове так называемую субдуральную гематому – такой вид гематом характерен для черепно-мозговых травм. Помимо этого у Вали нашли на теле множество синяков и ссадин», – пишет Telegram-канал Baza.

Также отмечается, что у самого блогера в организме также выявлены мефедрон и алкоголь. Вместе с тем, по информации Telegram-канала Mash, у него не нашли наркотиков в организме. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови – 0,56 мг/литр.

В ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме Решетникова – формат, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире.

Смерть в прямом эфире: что известно

Блогер Reeflay несколько часов вел стрим из квартиры с телом умершей подруги.

Он не стал выключать камеру даже после того, как прибывшие на место событий медики констатировали смерть девушки.

Во время одного из предыдущих эфиров в начале ноября девушка рассказала, что беременна.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц