В сети предполагают, что тень под левым глазом "Тесака" - это синяк от побоев.

В сети появилось последнее фото российского неонациста Максима Марцинкевича (Тесака), сделанное за шесть дней до самоубийства.

Кадр опубликован в Telegram-канале «МК: срочные новости».

На черно-белом снимке «Тесак» смотрит вверх. Под его левым глазом заметна тень. В сети предполагают, что это может быть синяк от побоев.

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Смерть «Тесака»: что известно

В среду, 16 сентября, стало известно о смерти Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. «Тесак» якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела:

По совокупности двух первых приговоров ему было назначено 3,5 года лишения свободы, по последнему - 2 года и 10 месяцев.

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Автор: Денис Прядко