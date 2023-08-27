Илья Пономарев отметили, что по самолету ударили двумя ракетами С-300.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу может быть причастен в смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Убийство" произошло в тот же день, когда назначили нового командующего ВКС РФ вместо Сергея Суровикина.

"Самолет был сбит двумя ракетами С-300 и был сбит в тот день, когда был назначен новый командующий ВКС, который соответственно всю эту сферу непосредственно курирует вместо друга Пригожина Суровикина. Я в такие совпадения не верю, поэтому непосредственно приказ должен был отдавать именно Сергей Шойгу, который, как мы понимаем, имеет к Пригожину личный счет", – цитирует российского оппозиционера и бывшего депутата Госдумы России Илью Пономарева издание "BILD на русском".

При этом он отметил, что бы это была инициатива самого российского диктатора Владимира Путина, "то был бы сугубо ФСБшный механизм ликвидации" - отравление или "несчастный случай на охоте в Африке".

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Смерть Пригожина - что известно

Самолет, на борту которого находился главарь ЧВК "Вагнер", разбился в Тверской области вечером 23 августа. Смерть "повара Путина" официально подтвердили в Москве.

Уже озвучены несколько версий крушения, в том числе взрыв в турбохолодильнике или на шасси, уничтожение самолета российской военной авиацией, или ракетами ЗРК С-300.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк считет, что к ликвидации Пригожина причастен президент РФ Владимир Путин.

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