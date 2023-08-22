Отмечается, что дрон имел характерные надписи и цветовую гамму.

Обломки желто-голубого неизвестного беспилотного летательного аппарата переполошили жителей Тверской области Российской Федерации. Дрон забрали сотрудники Федеральной службы безопасности России.

"БПЛА самолетного типа длиной около метра утром 21 августа нашел пенсионер из деревни Рудня Жарковского района", - говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

На обнародованных фото видно, что у сине-желтого беспилотника сломано крыло. Кроме того, на дроне было две надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Обломки БПЛА забрали сотрудник ФСБ России.

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Атака беспилотников на Тверскую область - что известно

27 мая 2023 года в Российской Федерации заявили, что якобы украинские беспилотные летальные аппараты атаковали Тверскую область России. При этом удар пришелся якобы на нефтеперерабатывающую станцию нефтепровода "Дружба".

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от деревни Ерохино. Там насчитали два "вражеских" дрона. Первый БПЛА врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв. В результате инцидента была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА упал на землю и взорвался.

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