Российская пропагандистка в эфире россТВ показала ролик, где украинские спецслужбы якобы играют костями в настольный футбол.

Путинский "рупор в юбке" Ольга Скабеева на фоне перипетий, которые постигли попов Украинской православной церкви Московского патриархата в Киево-Печеркой Лавре, уличила Службу Безопасности Украины в форменном сатанизме.

В эфире россТВ пропагандистка показала ролик, в котором сотрудники украинской спецслужбы якобы играют в настольный футбол мощами святых с Киево-печерской Лавры.

"Технология нехитрая - кусочки мощей приклеены скотчем к пластиковым футболистам", - разжевала своей публике в зале Скабеева.

Также она не упустила возможности снова "пройтись" критикой по Западу, заявив, что там конечно же такие вещи "поощряют".

Скабеева поделилась мечтами о блэкауте в Украине

Напомним, что пропагандистка РФ Ольга Скабеева регулярно выдает новые инфоповоды своим бредом, который озвучивает в эфирах российского телевидения.

На днях она публично унизила войска РФ, которые воюют на территории Украины. Скабеева заявила, что у них ничего не получается, апеллировав тому, что давненько не видела долгого "блэкаута" в Украине. Она не согласна с тем, что у украинцев есть тепло и электроэнергия.

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