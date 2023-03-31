Комиссия по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" второй день подряд не может начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП.

Администрация национального заповедника "Киево-Печерская лавра" обратилась в суд из-за препятствий, которые оказывает Украинская православная церковь Московского патриархата на пути передачи государству имущества.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Telegram. Он отметил, что администрация заповедника обратилась в Хозяйственный суд Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи в законный способ имущества Лавры законному владельцу - государству.

"В соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса Украины, собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Будем решать ситуацию в законный способ", - подчеркнул Ткаченко.

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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта Свято-Успенский монастырь УПЦ МП предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года. Однако представители УПЦ МП не желают покидать Лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

Также они обжаловали соответствующее решение в суде, но 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества заповедника из-за сопротивления УПЦ МП не смогла начать работу ни 30, ни 31 марта.

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