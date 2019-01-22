В России выпустили настольную игру для детей "Наши в Солсбери"

Российских ГРУшников обвиняют в попытке убийства в британском городе Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок".

В России в продаже появилась настольная игра для детей «Наши в Солсбери» производителя «Игроленд».

Объявление о продаже опубликовано на сайте «Гала-Центр» и «Маркет-Ассортимент», передает The Insider.

Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей.

В обоих магазинах подтвердили The Insider наличие игры.

Как сообщал УНИАН, The Bellingcat и The Insider в сентябре обнародовали совместное расследование, в котором утверждалось, что предполагаемые отравители Скрипалей «Александр Петров» и «Руслан Боширов» являются сотрудниками российских спецслужб.

В серии публикаций утверждалось, что «Петров» и «Боширов» являются сотрудниками Главного управления Генштаба РФ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.

Напомним, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.