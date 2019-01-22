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В России выпустили настольную игру для детей "Наши в Солсбери"

18:32, 22 января 2019
Русский міръ
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В магазинах подтвердили наличие игры / фото theins.ru

Объявление о продаже опубликовано на сайте «Гала-Центр» и «Маркет-Ассортимент», передает The Insider.

Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей.

Маршруты передвижения "Петрова" и "Боширова" по Европе / фото theins.ru

В обоих магазинах подтвердили The Insider наличие игры.

Как сообщал УНИАН, The Bellingcat и The Insider в сентябре обнародовали совместное расследование, в котором утверждалось, что предполагаемые отравители Скрипалей «Александр Петров» и «Руслан Боширов» являются сотрудниками российских спецслужб.

В серии публикаций утверждалось, что «Петров» и «Боширов» являются сотрудниками Главного управления Генштаба РФ Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным. 

Напомним, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

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Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #Россия#отравление Скрипаля#Солсбери#Новичок