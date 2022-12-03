По его словам, недавно такой случай повторился.

Российский оккупант рассказал, что реалии "второй армии мира" совсем не такие "героические", как об этом рассказывает российская пропаганда.

Как свидетельствует новый перехват Главного управления разведки Минобороны РФ, группе из 300 оккупантов выдали автоматы, но без патронов к ним. Всех их ликвидировали.

Об этом случае уже догадываются в России. Поэтому жена переспросила у оккупанта, действительно ли украинские воины уничтожили 300 оккупантов.

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"Ну, это еще в начале, когда мы только приехали. Их в лес повезли обратно, автоматы выдали, а патронов нет них*я. А вот недавно еще тоже расстреляли группу там", - рассказал оккупант.

Перехват оккупантов: самое интересное

Российские оккупанты нередко раскрывают родным секреты о "второй армии мира". Недавно во время телефонного разговора российские оккупанты обсуждали, как сбежать с войны в Украине. В частности, захватчики рассматривали варианты имитации боевых ранений.

Также в перехваченной телефонном разговоре российский военный рассказал жене, что военных никто не меняет и ротации практически нет. Поэтому российские захватчики отказываются участвовать в прямых боевых столкновениях с украинскими воинами.

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