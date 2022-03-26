Никаких дат, свидетельствовавших бы о недавних съемках заседания, нет.

Минобороны России показали ролик с живым главой министерства Сергеем Шойгу после того, как в СМИ появились слухи о якобы его ликвидации и устранении от "спецоперации" в Украине.

Как пишет пропагандистский милитарный канал "Звезда", Шойгу обсудил с высокопоставленными чиновниками МО РФ финансирование армии и сроки ведения войны против Украины.

В то же время никаких дат, свидетельствующих о недавних съемках заседания, нет.

Ранее российские журналисты обратили внимание на исчезновение Шойгу из информационного пространства. Министр не появлялся в соцсетях и эфирах с 11 марта.

Впоследствии появилась информация, что у главы МО РФ якобы болезнь сердца. А спикер Путина Дмитрий Песков ответил, что сейчас "не время для медийной активности".

В Украине допустили, что Шойгу и других военнопосадовцев могли устранить из-за провала в наступательной операции в Украине.

В Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Чтобы опровергнуть слухи, Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором Шойгу общался с коллегами по видеосвязи.

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