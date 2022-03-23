Последний раз министр обороны страны-оккупанта появлялся в публичном пространстве 11 марта.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу внезапно исчез из публичного пространства. В последний раз он появлялся на публике 11 марта. Уже 12 дней журналисты его не видели.

Об этом сообщают российские журналисты-расследователи из изданий "Медиазона" и "Агентство".

Обычно Шойгу очень активен в СМИ. Он значительно увеличил штат пресслужбы, ведомство упорно работало над публичным образом.

До 11 марта Шойгу появлялся в новостях почти ежедневно. Теперь в информационном пространстве изредка вспоминают его, но без свежих фотографий и видео.

В окружении главы Минобороны страны-оккупанта обсуждают, что у него проблемы с сердцем.

11 марта Шойгу вручил государственные награды оккупантам, которые принимали участие в "специальной военной операции". Это видео последнее с его участием.

18 марта Шойгу упомянули в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что Путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине". Согласно сообщению, Шойгу присутствовал на заседании, но видео и фотографий с совещания не публиковалось.

В тот же день на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете речь шла о том, что событие произошло "сегодня", но канал показал старое видео за 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

Расследователи отмечают, что исчез не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы генштаба России Валерия Герасимова.

Напомним, российские военные 24 февраля рано утром ворвались на украинскую территорию. Сначала оккупанты бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Мариуполь, Чернигов, Харьков, Херсон и Николаев.

Украинская разведка сообщает, что президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу готовятся привлечь к войне против Украины несовершеннолетних.

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