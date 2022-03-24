Американские СМИ пишут, что военное руководство России не идет на контакт.

В Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Об этом пишет The Washington Post.

Однако российское военное руководство на контакт не идет. Горячая линия связи, специально созданная для разрешения возможных конфликтов в воздушном пространстве, пока по назначению не использовалась.

"Мы должны избегать сценария, когда НАТО и Россия вступают в войну, потому что высшее руководство не может взять трубку и объяснить друг другу, что происходит", - сказал адмирал в отставке Джеймс Ставридис, занимавший пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО с 2009 по 2013 год.

В США допустили две версии: Шойгу и Герасимова отстранили из-за провала "спецоперации", или РФ сознательно не идет на контакт с Америкой, что может привести к прямому столкновению стран.

По мере того, как неудачи России на поле боя становятся все более очевидными, а война затянулась на второй месяц, официальные лица США обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может пойти на военную эскалацию в надежде изменить траекторию войны. По мере развертывания более опасного оружия и тактики возрастают риски более широкого конфликта.

"Кошмарным сценарием может быть попадание российской ракеты, или штурмовик, который уничтожит командный пункт США на польско-украинской границе. Местный командир может отреагировать немедленно, думая, что это событие является началом полномасштабного наступления. Это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия", - сказал Ставридис.

Он уточнил, что, будучи главнокомандующим Альянса, он мог позвонить своему российскому коллеге в любое время, а иногда "делал это несколько раз, чтобы прояснить ситуацию и снизить напряженность".

Исчезновение Шойгу: что известно

23 марта российские журналисты-расследователи обратили внимание на исчезновение из информационного пространства министра обороны РФ Сергея Шойгу. В окружении Шойгу утверждали, что у того – якобы болезнь сердца.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал это исчезновение Шойгу "интересным", но заметил, что из информационного пространства исчезли еще несколько ключевых политических фигур страны-оккупанта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у министра обороны России "сейчас много забот".

24 марта росСМИ "нашли" пропавшего Шойгу на совещании у Путина.