Шойгу не появлялся на публике уже 12 дней.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о разногласиях в окружении российского президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

По его мнению, исчезновение Шойгу и других силовиков может свидетельствовать о том, что они "выясняют отношения".

Сейчас ФСБ перекладывает ответственность на военных, а те – на другие структуры.

"Там не только Шойгу. Там многие генералы уже не выходят на связь, многих генералов поменяли. Они думают, что с новыми силами смогут что-то изменить", – сказал секретарь СНБО, добавив, что это не поможет.

23 марта российские журналисты-расследователи обратили внимание на исчезновение из информационного пространства министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он не появлялся на публике уже 11 дней.

В окружении Шойгу утверждали, что у того – якобы болезнь сердца.

Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал это исчезновение Шойгу "интересным", но заметил, что из информационного пространства исчезли еще несколько ключевых политических фигур страны-оккупанта.

Вас также могут заинтересовать новости: